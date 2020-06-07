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Глава администрации Кондопожского района Карелии поручил найти "Музею скорби" другой участок

Новости. Общество
16:26, 08 Июня 2020
фото: © ИА "Республика"/ Сергей Юдин
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Муниципальный чиновник отреагировал на обращение общественников, возмущенных планами строительства бутафорского финского концлагеря на берегу Онежского озера.

Глава администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников поддержал обращение общественников, обеспокоенных планами размещения на набережной Онежского озера в Кондопоге "Музея скорби". Как сообщил паблик районной администрации в социальной сети "ВКонтакте", муниципальный руководитель  дал поручение земельному отделу найти другой участок для расположения музея и привлечь к этой работе всех заинтересованных лиц.

Напомним, известные в Кондопожском районе общественники выразили возмущение намерениями благотворительного фонда "Открытые возможности" воссоздать на набережной Онежского озера в Кондопоге бывший переселенческий лагерь времен финской оккупации 1941-1944 годов. "Размещение "Музея скорби" в самом красивом месте города не только неуместно, но и вызывает шквал возмущений горожан и жителей Карелии! Этот нелепый антигуманный проект, собранный из остатков бутафории киношников, кто-то умело использует как грант, желая пристроить его, - говорится в обращении общественников к депутату Законодательного собрания Карелии от Кондопожского района Анне Лопаткиной. - Но ради чего? Разве ради людей? Ради благоустройства набережной, которой так недостает городу? Или чтобы причинить страдания тем, кто пережил ужасы войны и напоминать им об этом постоянно? В Кондопоге и районе проживают 160 человек, бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект!".

Читайте подробнее в статье "Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-08 18:07:11
Шах и мат протестанутым на всю голову либерастам. Нет больше повода стоять на мосту с плакатиками.
Изя
2020-06-08 17:17:16
Кто там в Карелии всё не угомонится со стеллами . памятниками и т.д ? Сколько можно жить прошлым и не думать настоящем и будущем ? Хоть бы написали кто стоит за все этим , опять какой-нибудь пристав главный ??????????????
Demari
2020-06-08 17:06:19
75 лет прошло ... все неймется псевдопатриотам. Еще детей хотят затащить в искусственную скорбь...
Гость
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