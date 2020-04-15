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Глава администрации Лахденпохского района Карелии рассказал, почему закрыл детсад

Новости. Общество
16:52, 15 Апреля 2020
фото: © скрин из видео читателя Столицы на Онего
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Олег Болгов ответил на вопрос обеспокоенных родителей дошколят, почему детский сад, в который ходили их дети, расформирован.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились родители воспитанников детского сада на улице Ленина, 35 в Лахденпохье, которые сообщили, что пока они сидят на самокарантине, дошкольное учреждение, которое посещали их дети, закрыли.

"На сегодняшний день всем родителям поступили звонки о закрытии сада, воспитатели получили уведомления о сокращении их с рабочих мест, - написали обеспокоенные родители. - Из сада вывезено за последние пару дней всё имущество. И этот чиновничий произвол делается в период самоизоляции, когда у родителей связаны руки".

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов объяснил обеспокоенным родителям ситуацию с расформированием детского сада в период пандемии коронавируса.

"Во-первых, воспитателей не уволили, их перевели в детский сад "Радуга", куда после снятия режима самоизоляции переведут и детей, - объяснил Олег Болгов. - Детский сад "Радуга" самый крупный".

По словам Болгова, детский сад на улице Ленина, 35 планировалось закрыть в июне, но с учетом эпидемиологической обстановки нет смысла ждать лета.
"Закрыть детский сад решено из-за предписания контрольных санэпидемиологических органов, - сказал Олег Болгов. - Здание 1928 года постройки, не соответствует предъявляемым требованиям к детским садам: есть вопросы по части конструкции (высота потолков), по эвакуационным выходам".

Глава администрации Лахденпохского района объяснил, что детсад на Ленина, 35 посещали 50 детей, из которых 19 – выпускники, все они будут переведены в детсад "Радуга", как воспитатели.

"По сокращению уволены только 8-9 сотрудников, которые обслуживали здание, но они при желании могут устроиться на работу в другие учреждения", - объяснил Олег Болгов.
Слухи о том, что в детском саду может открыться обсерватор, Олег Болгов опровергать не стал.

"Вариант переделки детсада под обсервацию рассматриваются, - сказал Олег Болгов. - Это должен согласовывать Минздрав Карелии, потому что во всех районах республики обсерваторы должны быть на крайний случай. Финансирование из республики предусмотрено. На сегодняшний день проведена подготовительная работа, есть заключение Роспотребнадзора, какие необходимо провести мероприятия, чтобы здание соответствовало требованиям обсерватора. Совместно с Роспотребнадзором подготовили заявку в Минздрав - будет финансирование, может быть, переоборудуем. На сегодняшний день решения никакого не принято".

На вопрос: почему детский сад в здании содержать опасно, а обсерватор нет, Болгов объяснил разными требованиями надзорных ведомств.

"Во-первых, обсерватор в здании появится на время пандемии, во-вторых, требование к детским садам намного более строгие, чем к учреждениям культуры или медицины".

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