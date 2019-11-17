Глава администрации Олонецкого района Карелии требует разобраться с "грязной провокацией"

Сергей Прокопьев буде судиться с депутатом горсовета Ниной Щербаковй, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете.

Глава администрации Олонецкого района написал исковое заявление в мировой суд и потребовал в рамках частного обвинения возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой. Таким образом, Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Нина Щербакова также выразила готовность отстаивать свою позицию в суде. Это значит, что разразившийся на всю страну скандал будет иметь продолжение. В прямом эфире федерального телеканала Россия 1 депутат еще раз подтвердила, что Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии произнес те самые фразы в адрес недовольных граждан, назвав их "социальными паразитами" и предложил "человека четыре расстрелять, тогда остальные успокоятся".

Подробнее о набирающем обороты скандале читайте в материале "Столицы на Онего".