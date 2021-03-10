Глава администрации района Карелии оштрафован за отказ убирать свалки

Мировой суд оштрафовал на две тысячи рублей главу администрации Кемского района Дмитрия Петрова за неисполнение требований прокурора.

Прокуратура Кемского района в октябре прошлого года обнаружила на территории Кемского городского поселения четыре несанкционированных свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает сайт карельской прокуратуры.

Вследствие этого прокурор района вынес в адрес главы администрации Дмитрия Петрова представление об устранении нарушений закона. Однако, как сообщают в прокуратуре, конкретных мер, направленных на ликвидацию свалок, администрацией района принято не было.

В этой связи прокурор в декабре направил в суд исковое заявление с требованием об обязании администрации района ликвидировать свалки. Заявление находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении Дмитрия Петрова было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за умышленное невыполнение требований прокурора. Материалы дела были направлены мировому судье в Кемском районе.

Постановлением мирового судьи глава администрации Кемского района Дмитрий Петров оштрафован. Сумма штрафа составила две тысячи рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Кемском районе в адрес главы администрации Кемского муниципального района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.