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Прокуратура Карелии наказала районную администрацию за несанкционированные свалки

Новости. Общество
17:14, 18 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Кемском районе в адрес главы администрации Кемского муниципального района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района по обращениям граждан и госучреждения "Карелприрода" провела проверку соблюдения администрацией Кемского района природоохранного законодательства, в ходе которой на территории Кеми обнаружены четыре несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

По результатам проверки в адрес главы администрации Кемского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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