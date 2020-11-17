Прокуратура Карелии наказала районную администрацию за несанкционированные свалки

В Кемском районе в адрес главы администрации Кемского муниципального района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района по обращениям граждан и госучреждения "Карелприрода" провела проверку соблюдения администрацией Кемского района природоохранного законодательства, в ходе которой на территории Кеми обнаружены четыре несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

По результатам проверки в адрес главы администрации Кемского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.