Глава администрации района Карелии рассказал об ужасах старой медицины

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что из себя представляла медицина в 80-е и 90-е годы.

Дмитрий Петров сообщил, что с конца «восьмидесятых» по начало «нулевых» трудился в сфере медицины. Он утверждает, что в тот период стал свидетелем деградации отрасли. По словам главы районной администрации, в настоящее время дела в медицине идут существенно лучше. Об этом Петров рассказал в соцсети, комментируя новость об открытии нового приемного отделения БСМП Петрозаводска.

«С 1987 по 2001 год постоянно находился на разных ступеньках (от санитара до врача) внутри системы здравоохранения и воочию наблюдал все процессы иногда медленного угасания, иногда стремительной деградации зданий, оборудования, питания и системы лекарственного обеспечения медицинских учреждений. Помню времена, когда пациентам собирали сосновую хвою в лесу, чтобы хоть что-то заварить для питья. К счастью, с начала нулевых система коренным образом изменилась в лучшую сторону. Сейчас мои однокурсники-врачи в медицине зарабатывают гораздо больше, чем мы на муниципальной службе. А про оснащение современными диагностическими аппаратами и обеспечение лекарствами даже говорить смысла не вижу. Это просто два разных мира. И это радует. И дай-то Бог чтобы ситуация продолжила улучшаться», — заявил Дмитрий Петров.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Петрозаводске начало работу новое приемное отделение больницы скорой помощи.