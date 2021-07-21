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Глава администрации района Карелии возмущен свинством местных жителей

Новости. Общество
12:56, 22 Июля 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров раздражен действиями людей, которые вывозят мусор в леса.

Дмитрий Петров опубликовал в соцсети фото лесной свалки и автомобиль, на котором, предположительно, привезли мусор в зеленую зону. 

«До завершения расследования публикую фото „героев“ без опознавательных знаков. В дальнейшем, надеюсь, сможем обнародовать и опубликовать и номера машины, и иные материалы», — заявил Петров.

Он пояснил, что ему кажется нелепым желание людей выбрасывать мусор в лес вместо того, чтобы вывезти его на специализированные площадки.

«Что может быть проще — привези свои твёрдые коммунальные отходы на территорию контейнерной площадки, размести их в отделение для КГО (крупногабаритных отходов), оператор раз в 10 дней вывезет их на полигон. За это даже не придётся ничего платить. Вместо этого люди везут свои отходы жизнедеятельности в лес и теперь заплатят 2000 ₽ штрафа, а по итогам проведения оценки ущерба, возможно, придётся оплатить гораздо большие суммы. И хуже всего то, что эти люди засоряют природу края, в котором жить нам, нашим детям, внукам и правнукам», — сообщил Дмитрий Петров.

Ранее сообщалось, что крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-22 15:30:48
Где борцунья с мразями ?
Беня
2021-07-22 15:06:37
Из сказанного следует, шо эти мазурики не Кемские, раз им до кустов ближе, чем в пухто в Кеми :)
Гость
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