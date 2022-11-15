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Глава администрации Сегежского района Карелии попросила местных жителей обойтись без фейерверков

Новости. Общество
11:27, 11 Декабря 2022
фото: Столица на Онего

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В Сегеже новогодние гуляния пройдут без размаха.

Сегежский район новогодние гуляния планирует без особого размаха, сообщила глава администрации района Марина Гусева.

«В 2023 год мы войдем без праздничного салюта, но площадь Мира 1 января встретит своих горожан развлекательной программой. Центр площади по традиции украсит ель-красавица», - пишет Марина Гусева на своей странице в соцсети.

Глава администрации Сегежского района попросила местных жителей не устраивать самостоятельно фейерверки и взрывать несметное количество петард.

«Это опасно, прежде всего, для наших детей, пожилых людей и питомцев. Пожалуйста, прислушайтесь. Пиротехнические устройства могут нанести непоправимый ущерб вашему здоровью!» - считает Гусева.

Ранее салют и новогоднюю дискотеку отменили в Костомукше. Петрозаводск также отметит Новый год скромно и без салюта.

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