Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил гостей ВДНХ на главное музыкальное событие республики

На выставке-форуме «Россия» 21 декабря состоялась презентация музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony».

В горном парке «Рускеала» в Сортавале 26 и 27 июля состоится международный музыкальный фестиваль. Глава Карелии Артур Парфенчиков 21 декабря пригласил гостей выставки-форума «Россия» на главное музыкальное событие республики.

На форуме состоялась презентация музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony» — грандиозного праздника музыки, творчества и таланта, впервые проведенного по инициативе руководителя региона в 2017 году.

Исполняющая обязанности директора Карельской государственной филармонии Татьяна Талицкая рассказала о том, что инициатива в проведении уникального фестиваля принадлежала Артуру Парфенчикову.

«Это событие — безусловная гармония природы и музыки. Наши программы рассчитаны на любой вкус. С фестиваля не уходят равнодушными ни дети, ни взрослые», — отметила Талицкая.

«Ruskeala Symphony» стал важным явлением в культурной и туристской жизни России, и сразу же вошел в топ-15 региональных событий страны. IV фестиваль «Ruskeala Symphony» был удостоен Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» IX Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards-2020».

Гостей фестиваля привлекает не только программа мероприятия и блестящий состав исполнителей, но и возможность посетить уникальный памятник природы и промышленности – рукотворный мраморный карьер, возникший на месте мраморных разработок XVIII–XX веков –Горный парк «Рускеала».

За семь лет гостями фестиваля «Ruskeala Symphony» стали более 35 000 человек. Из года в год зрители посещают фестиваль с родными и друзьями, многие из которых приезжают в Карелию издалека. Для многих слушателей участие в фестивале стало доброй традицией. «Ruskeala Symphony» продолжает обретать новых поклонников.

Любители музыки знают: музыкальная программа в горном парке «Рускеала» не разочарует даже самых взыскательных слушателей! Программа «Ruskeala Symphony» интересна публике разного возраста с самыми разными музыкальными вкусами. В рускеальских мраморных скалах звучит бессмертная классика, народная, современная музыка, известные мелодии из мюзиклов и рок-опер — здесь каждый может найти то, что ему по душе.

Сцены фестиваля расположены под открытым небом: в жемчужине Горного парка — так называемом «Итальянском карьере», на водной глади «Мраморного карьера», на железнодорожной платформе, на въезде в горный парк.

В 2023 году cпециальным гостем и ведущей концерта «Ruskeala Musical Night» стала представительница знаменитой балетной династии, народная артистка России Илзе Лиепа. Зрители фестиваля также смогли насладиться концертом популярной классической музыки в исполнении государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Основателем, главным дирижером, солистом и бессменным художественным руководителем оркестра является Владимир Спиваков.

За время истории «Ruskeala Symphony» гости фестиваля также познакомились с творчеством Государственного камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, солистов Мариинского театра и другими звездными артистами.

Традиционными участниками фестиваля являются Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии (художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко) и Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии (художественный руководитель и дирижер — Алексей Умнов), Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» и Хор Валаамского монастыря.