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Глава Карелии допустил особый статус арктических территорий для еще двух районов республики

Новости. Общество
14:49, 24 Июля 2020
фото: официальный герб Медвежьегорского района
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Список территорий Карелии, включенных в Арктическую зону России с особыми условиями экономической деятельности, может быть расширен за счет Муезерского и Медвежьегорского районов.

Такое мнение на онлайн-заседании правительства Карелии высказал глава республики Артур Парфенчиков.

Он напомнил, что в начале июля статус арктических территорий получили Костомукша, Калевальский и Сегежский районы. Они пополнили перечень, в который ранее входили Лоухский, Кемский и Беломорский районы.

"Конечно, аппетит приходит во время еды. Может быть нужно было замахнуться на невероятные какие-то вещи. Может быть надо было подумать о Муезерском районе, о Медвежьегорском даже. Это конечно тогда выглядело несколько фантастичным. Не могу сказать, что это перспектива реальная, но когда-то и Сегежа с Костомукшей казались маловероятными с точки зрения признания Арктической зоной", - сказал Парфенчиков.

Он пояснил, на каком основании Медвежьегорский и Муезерский районы могут быть причислены к арктическим территориям. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-07-24 15:51:28
О как однако захотелось арктической землицы урвать побольше,так сразу надо всю Карелию признать арктической и все дела :)
Изя
2020-07-24 16:15:17
zanoza, он ещё ПТЗ до Сямозеро не продлил и тут снова такое отчебучил ))) :)
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