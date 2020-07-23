Глава Карелии допустил особый статус арктических территорий для еще двух районов республики

Список территорий Карелии, включенных в Арктическую зону России с особыми условиями экономической деятельности, может быть расширен за счет Муезерского и Медвежьегорского районов.

Такое мнение на онлайн-заседании правительства Карелии высказал глава республики Артур Парфенчиков.

Он напомнил, что в начале июля статус арктических территорий получили Костомукша, Калевальский и Сегежский районы. Они пополнили перечень, в который ранее входили Лоухский, Кемский и Беломорский районы.

"Конечно, аппетит приходит во время еды. Может быть нужно было замахнуться на невероятные какие-то вещи. Может быть надо было подумать о Муезерском районе, о Медвежьегорском даже. Это конечно тогда выглядело несколько фантастичным. Не могу сказать, что это перспектива реальная, но когда-то и Сегежа с Костомукшей казались маловероятными с точки зрения признания Арктической зоной", - сказал Парфенчиков.

Он пояснил, на каком основании Медвежьегорский и Муезерский районы могут быть причислены к арктическим территориям. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".