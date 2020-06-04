Глава Карелии готов перевести на закрытый режим работы все стационарные соцучреждения

Артур Парфенчиков рассматривает возможность перевести на закрытый круглосуточный режим работы все стационарные учреждения соцоблуживания из-за угрозы распространения коронавируса.

"Сегодня мы видим, что вирус распространяется по всей территории Карелии. Есть также случаи заболевания в наших стационарных учреждениях соцобслуживания, часть из них мы перевели на закрытый режим работы. Это Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, Психоневрологический интернат "Черемушки", Видлицкий дом-интернат, Медвежьегорский психоневрологический интернат (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), Ладвинский детский дом-интернат и Центр помощи детям "Надежда". В случае необходимости, готовы перейти на такой режим и остальные подобные учреждения", - пишет глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Сегодня сотрудники интернатов, которые уже перешли на закрытый режим работы, трудятся сменами по 14 дней и не имеют права в этот период покидать учреждение. За особые условия труда им начисляются дополнительные выплаты из федерального и регионального бюджетов. Так, например, 99 работников интерната "Черемушки" за первую смену надбавки уже получили.

Ранее глава Карелии назвал хамством поведение зараженного COVID-19 соцработника Видлицкого дома-интерната.