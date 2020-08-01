Глава Карелии и мэр Петрозаводска поздравили железнодорожников с праздником

Сегодня, 2 августа, работники железной дороги отмечают профессиональный праздник.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" поздравил железнодорожников.

"Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов железнодорожной отрасли! Для Карелии, учитывая ее территорию и приграничное положение, этот вид транспорта играет особую роль, связывая нашу республику с самыми отдаленными регионами России и зарубежными странами. От бесперебойной и слаженной работы железной дороги зависят надежная доставка пассажиров и грузов, успехи экономики региона... Профессия железнодорожника всегда была одной из самых уважаемых. Благодарю всех работников железнодорожного транспорта за добросовестный труд и преданность своему делу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего наилучшего", – написал Артур Парфенчиков.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник также присоединилась к поздравлениям.

"Уважаемые работники железной дороги, ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Огромный вклад в социальное и экономическое развитие Петрозаводска внесло строительство железной дороги, которая связала наш город со многими крупными городами нашей страны. Новые пути сообщения дали толчок предпринимательской деятельности, стимулировали развитие промышленности и помогли освоению новых территорий. Приоритетами в работе железнодорожников всегда были обеспечение бесперебойной перевозки грузов, безопасность и комфорт каждого пассажира, как в пути, так и на станции. Железнодорожная отрасль и сегодня продолжает развиваться. За всеми достижениями стоит слаженная работа тысячи людей. Сотрудники железной дороги обеспечивают круглосуточную работу станций, дарят комфорт и заботу путникам, следят за логистикой, принимают и отправляют составы. На железной дороге сложились целые династии истинных профессионалов своего дела. Ваша работа требует большой ответственности, знаний, внимательности, выдержки и выносливости. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и новых личных и профессиональных достижений", – написала Ирина Мирошник.