Глава Карелии: «Инвесторы уже в очередь выстраиваются»

Реконструкция дорожной и другой инфраструктуры, необходимой для развития туризма, вызвала резкий рост интереса инвесторов к Карелии, считает глава республики.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства Карелии.

В качестве примера он привел Медвежьегорский район, привлекательность которого для инвестиций в сферу туризма выросла в связи с реконструкцией автодороги в направлении музея «Кижи». Автодорога позволит туристам добираться на автотранспорте до берега Онежского озера, отделенного от острова Кижи узким проливом. В результате, музей будет доступен для посещения не только летом, но и круглый год.

По словам Парфенчикова, предприниматели оценили эти перспективы и захотели строить гостиницы в Медвежьегорском районе.

«Сейчас это инвесторам интересно, не надо убеждать никого — они уже в очередь выстраиваются», — сказал губернатор.

По его словам, такая же тенденция наблюдается и в других районах Карелии.

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