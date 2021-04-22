Реклама на сайте
Прислать новость
Смертельную аварию с тремя погибшими на трассе в Карелии устроила молодая девушка 9
Сегодня 09:51
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок 6
Сегодня 08:05
Еще три маршрута в Петрозаводске повысят цену за проезд 10
22.04.2021 17:08
Пенсионерка выпала из окна в Петрозаводске и получила тяжелые травмы 2
Сегодня 13:32
Россияне назвали самую переоцененную книгу 1
22.04.2021 19:40
Иномарка в Петрозаводске устроила ДТП, из-за которого упал пассажир «скорой» (ВИДЕО) 1
Сегодня 12:21
Мужчина попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти 4
22.04.2021 19:10

Глава Карелии: «Инвесторы уже в очередь выстраиваются»

Новости. Общество
15:45, 23 Апреля 2021
фото: Алексей Даничев/visualrian
Загрузка...

Реконструкция дорожной и другой инфраструктуры, необходимой для развития туризма, вызвала резкий рост интереса инвесторов к Карелии, считает глава республики.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства Карелии.

В качестве примера он привел Медвежьегорский район, привлекательность которого для инвестиций в сферу туризма выросла в связи с реконструкцией автодороги в направлении музея «Кижи». Автодорога позволит туристам добираться на автотранспорте до берега Онежского озера, отделенного от острова Кижи узким проливом. В результате, музей будет доступен для посещения не только летом, но и круглый год.

По словам Парфенчикова, предприниматели оценили эти перспективы и захотели строить гостиницы в Медвежьегорском районе.

«Сейчас это инвесторам интересно, не надо убеждать никого — они уже в очередь выстраиваются», — сказал губернатор.

По его словам, такая же тенденция наблюдается и в других районах Карелии.

Сколько новых отелей и турбаз будет открыто в 2021 году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-23 16:30:28
Может и выстраиваются в очередь , но инвесторы ли или любители дворцов и замков?
врунофф
2021-04-23 16:30:28
Чего там с покраской самолетов в Деда Мороза и оленями из Бесовца в Чалну ?
Изя
2021-04-23 16:32:54
врунофф, подзабыл он про это опять )))
Изя
2021-04-23 16:27:56
Ага ))))))))))))))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
Сегодня 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 8
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 5
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»