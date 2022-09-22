Глава Карелии наградил сотрудников Роспотребнадзора за служебный подвиг в борьбе с ковидом

В Национальном театре Карелии состоялось торжественно мероприятие, приуроченное к 100-летию санитарно-эпидемиологическая службы России.

В минувшую пятницу, 23 сентября, в Национальном театре республики чествовали сотрудников Роспотребнадзора. Мероприятие было посвящено 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России.

Сотрудников Роспотребнадзора поблагодарил глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в правительстве республики.

«Ваша служба очень многогранна, и как вся медицина в 20 веке она сделала огромный шаг вперед. Сейчас в контексте новой коронавирусной инфекции ваш праздник воспринимается по-особому. Спасибо вам от всех жителей Карелии за ваш служебный подвиг. В борьбе с коронавирусом мы в первую очередь во многом опираемся на ваши компетенции и знания», - сказал Артур Парфенчиков.

В честь юбилея санитарно-эпидемиологической службы руководитель региона вручил правительственные награды. Почетными грамотами правительства Карелии и Благодарственными письмами главы республики отмечены одиннадцать работников ведомства – среди них специалисты-эксперты, врачи, биологи, лаборанты.

Артур Парфенчиков также вручил нагрудный знак «Почетный работник Роспотребнадзора» заместителю начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах Флюре Селивановой и главному специалисту-эксперту Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах Светлане Баскаковой.