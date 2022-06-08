Глава Карелии наградил жителей Сортавалы в День города

Артур Парфенчиков принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Сортавала, которому исполнилось 390 лет.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил положительные перемены в городе: преображается его внешний облик, строятся новые объекты деловой и социальной инфраструктуры.

«Отреставрированный Дом Берга, Рускеала – это живая история Сортавалы. Наша задача и дальше совершенствовать город: важно не только восстановить здание, но и придать ему новую жизнь. Нужно объединить историческую и современную составляющую города, он должен развиваться грамотно. Восстанавливая историческую природу города, мы идем дальше. В ближайшее время планируем получить необходимые охранные документы и придадим Сортавале статус исторического города в федеральном масштабе, чтобы Сортавала встала на один уровень с достойными этого звания городами России. Это даст дальнейший импульс развитию экономики города, обеспечит притяжение для туристов и инвесторов», – сказал руководитель региона.

На торжественном концерте Парфенчиков наградил лучших жителей города. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в развитии музейного дела и большой вклад в сохранение историко-культурного наследия почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия» присвоено Игорю Борисову – ученому секретарю Регионального музея Северного Приладожья, Елене Корниченко – главному хранителю фондов музея. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие библиотечного дела в республике почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия» присвоено Наталье Зайцевой – главному библиотекарю Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки.

За грамотные действия и профессионализм, проявленный при тушении лесных пожаров на территории Курганской области и Республики Тыва в 2022 году благодарственное письмо главы республики вручили Александру Матюшенкову – старшему десантнику-пожарному Приладожского авиационного отделения Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, десантнику-пожарному Сергею Сидорову.