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Глава Карелии намерен раздать нуждающимся пустующие участки с ветхими домами

Новости. Общество
10:09, 27 Июня 2020
фото: "Республика"/Сергей Юдин
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Артур Парфенчиков рассказал о проведении масштабной инвентаризации карельских земель и последующем обнаружении множества бесхозных участков, которые могли бы пригодиться нуждающимся семьям.

Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что заброшенные земли должны быть переданы нуждающимся людям.

"Полуразрушенные дома, конечно, не украшают наши поселки, но главное все же не в этом. А в том, что земельный участок, на котором стоит такой дом, фактически не используется. И это при огромной потребности в земле у жителей республики, в том числе у многодетных семей. Им, несмотря на право получения участка, приходится годами ждать очереди", - пояснил он.

По словам губернатора, республиканские власти провели инвентаризацию земель и строений, в результате которой обнаружили массу заброшенных строений.

"Мы провели масштабную работу по инвентаризации участков, бесхозяйных построек и выявили сотни ветхих зданий, которые можно снести и освободить тем самым землю под различные нужды", - заявил Артур Парфенчиков.

Он пояснил, что жители Карелии могут сообщать о заброшенных участках, чтобы затем получить на них право.

"На предложение сообщать о пустующих и ветхих домах откликнулись и сами жители. Так, мама троих дочек Наталья Талья обратила внимание властей на заброшенный дом в поселке Виданы, опустевший лет пять назад. Если его наследники не объявятся и дом действительно будет признан бесхозяйным, участок будет передан в муниципальную собственность. После чего районная администрация сможет выделить его семье Натальи. Необходимо использовать подобный механизм на всей территории Карелии. Сегодня практически в любом населенном пункте, причем не только на его окраине, но и в центре, есть масса участков с остатками старых строений, неэксплуатируемыми административными зданиями, аварийными домами, в которых уже давно никто не живет. Нужно возвращать такие участки "к жизни"", - рассказал глава республики.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков пообещал пустить под снос превратившиеся в руины здания в Карелии.

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