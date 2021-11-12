Глава Карелии напомнил о начале срока «антиковидной» изоляции жителей старше 45 лет с 10 декабря

Жители Карелии старше 45 лет с 10 декабря должны быть переведены на удаленную работу или на изолированные рабочие места, если у них нет иммунитета к коронавирусу.

Об этом на совещании с правительством напомнил глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно его распоряжению, ограничения касаются граждан, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусом более шести месяцев назад. С 20 ноября эти ограничения введены в отношении работников старше 50 лет, а с 10 декабря − старше 45 лет. Исключение сделано для организаций, имеющих паспорт коллективного иммунитета.

Вице-премьер правительства Дмитрий Родионов объяснил, как будет проверяться исполнение распоряжения.

«Необходима организация проверочных мероприятий. После 10 декабря будем в штатном режиме, как мы это проводим и сейчас, акцентировать внимание на этой возрастной категории, наличии QR-кода либо справки», — сказал Родионов.

«Если человек 45+ убирает снег на тракторе в Петрозаводске, то здесь неверное не надо бить в колокола. Конечно, убеждать этого человека нужно, но, по крайней мере, он изолирован на работе и характер работы не столь опасен с точки зрения заражения этой инфекцией. Но если характер работы связан с постоянным общением даже в пределах абсолютно закрытого трудового коллектива, это другая ситуация», — добавил губернатор.