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Глава Карелии: Наш приоритет – не латание дыр, а капитальные дорожные работы

Новости. Общество
11:06, 25 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976
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На ремонт и строительство региональных и муниципальных дорог выделено 726 миллионов рублей, сообщили в правительстве республики.

Глава республики провел два совещания по вопросу ремонта и строительства региональных и муниципальных дорог. Отмечалось, что в этом году ранняя весна позволила начать работы раньше обычного. Так, в Кондопоге, например, подрядчик планирует к концу мая завершить работы – уже отремонтировано 2,1 километра городских улиц.

Особое внимание уделяется контролю за отбором подрядчиков. Чтобы не повторилась прошлогодняя кемская история, когда из-за недобросовестного исполнителя центр города остался без асфальта,  было принято решение увеличивать объемы контрактов, чтобы крупным компаниям было выгодно заходить в районы.

В Кеми предстоит полностью и качественно отремонтировать Пролетарский проспект и улицы, где с прошлого года в асфальте нарезаны "карты". Этим летом подъезд к городу станет федеральной трассой. В планах – подготовка проекта реконструкции дороги до Рабочеостровска.

Подобную комплексную реконструкцию дорожной инфраструктуры планируется развивать и в других районах республики. Подъезд к Беломорску через неделю также станет федеральной трассой, а дорога от въезда в город к Беломорскому причалу передаётся в региональную собственность, к концу года будет готов проект ее реконструкции. Также будет подготовлен проект реконструкции дороги и мостов, ведущих к музею Карельского фронта.

В Сортавале  скоро будут завершены работы на улицах Чапаева, Приозерной, Первомайской. В городе планируют сделать ремонт тротуаров. Будет оборудован современный подъезд к туристическому комплексу Деревне Викингов и району ИЖС.

В хорошем темпе идут работы на дороге Великая Губа – Оятевщина – уже началась укладка асфальта. Также к завершению близятся ремонты мостов на дороге "Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча". Срок завершения работ – июнь. По мостам через реки Семча, Терионкоски, Журавлева строительство ведётся по графику. Идет подготовка к ремонту моста через реку Сяпся по дороге на Суоярви.

"Подчеркну, все и сразу отремонтировать невозможно. Наш приоритет – не латание дыр, а капитальные дорожные работы. Сэкономленные после заключения госконтрактов средства мы будем направлять на другие дороги. Однако при этом экономия не должна быть самоцелью, самое важное, чтобы работы были выполнены качественно. Поэтому оплату по всем контрактам будем проводить только после положительных заключений экспертных лабораторий", – отметил Артур Парфенчиков.

Добавим, что в  этом году столица республики на приведение в порядок улиц и тротуаров также получила значительную сумму. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" городу выделено 478 миллионов рублей. Эти работы уже начались: в финальной стадии обновление улицы Гвардейской и Вытегорского шоссе, подрядчик заканчивает оборудование тротуаров на улице Муезерской. Начался ремонт на Соломенском шоссе, набережной Варкауса, Лесном проспекте.

Кроме того, 400 миллионов рублей выделено Петрозаводску из регионального бюджета. Это позволит отремонтировать еще 15 улиц и межквартальных проездов, а также 15 тротуаров. Контракт выиграло Кондопожское ДРСУ, работы начнутся в ближайшее время.

В общей сложности 26 дорог и 18 тротуаров будут приведены в порядок до конца сезона. Все работы планируется завершить к 15 сентября.

Список дорог, где в этом году запланированы работы, опубликован на сайте Администрации Петрозаводска www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activity/transport/roads/repair. При этом жители города могут вносить свои предложения по ремонту магистралей с помощью онлайн-сервиса: vk.cc/auvPaL.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-25 12:32:07
Таки и не будет ямочного ремонта? Так как же без него?
Гость
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