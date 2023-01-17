Глава Карелии назвал Беломорск "второй Сортавалой"

Республиканские власти обещают Беломорскому району сотни тысяч туристов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что нынешний туристический поток в Беломорский район не соответствует его потенциалу. По словам губернатора, сейчас район посещают около 20 тысяч туристов в год, однако эта цифра должна быть значительно больше.

Выступая 6 февраля на совещании в республиканском правительстве, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в муниципльном образовании, Артур Парфенчиков назвал Беломорск "второй Сортавалой". Как считает глава Карелии, в ближайшие годы туристический поток в Беломорский район может вырасти до сотен тысяч человек.