Глава Карелии назвал дороги, на ремонт которых в 2023 году пойдут дополнительные средства

Артур Парфенчиков рассказал, какие дороги отремонтируют в нынешнем году помимо запланированных.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал дороги, которые будут отремонтированы в 2023 году за счет дополнительных средств, выделенных из республиканского бюджета. На этит цели республика выделит 260 миллионов рублей.

«На эти средства профинансируем следующие работы:

— реконструкция моста через реку Олонку;

— ремонт аварийного моста через реку в деревне Уя;

— капремонт автодороги по Центральной улице в поселке Ниэмелянхови;

— разработка ПСД на строительство парковки и подъезда к будущему детскому саду в Калевале

— разработка ПСД на устройство съезда на 258 км автодороги А-121 „Сортавала“ в районе посёлка Вуорио», — перечислил объекты Артур Парфенчиков.