Глава Карелии назвал дороги в республике, которые ремонтируют в настоящее время (ФОТО)

Всего в 2022 году будет отремонтировано 280 километров региональных трасс.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ходе ремонта участка трассы Усланка–Мегрега–Обжа в Олонецком районе. В данный момент, по словам руководителя региона, готово уже 40% из 25 километров обновляемой трассы вблизи поселка Речная Сельга.

«А всего в этом году мы отремонтируем 280 км региональных трасс. Более половины средств Карелия получает по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Дополнительно из федерального бюджета в республику направлено ещё полмиллиарда рублей», — уточнил Артур Парфенчиков.

По словам Главы Карелии, в данный момент активно идет ремонт на следующих трассах:

• Петрозаводск–Суоярви

• Соломенное–Ялгуба–Суйсарь

• подъезд к Орзеге

• Машезеро–Шапшезеро

• Ласанен–Куркиёки–Терву

• Куркиекки–Элисенваара

• Усланка–Мегрега–Обжа

• Медвежьегорск–Толвуя–Великая губа

а также на мостах через Сяпсю и Кутижму

Артур Парфенчиков заверил, что ремонт идет по графику, а ход работ находится у него на личном контроле.