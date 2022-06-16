Глава Карелии назвал дороги в республике, которые ремонтируют в настоящее время (ФОТО)

Всего в 2022 году будет отремонтировано 280 километров региональных трасс.
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ходе ремонта участка трассы Усланка–Мегрега–Обжа в Олонецком районе. В данный момент, по словам руководителя региона, готово уже 40% из 25 километров обновляемой трассы вблизи поселка Речная Сельга.
«А всего в этом году мы отремонтируем 280 км региональных трасс. Более половины средств Карелия получает по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Дополнительно из федерального бюджета в республику направлено ещё полмиллиарда рублей», — уточнил Артур Парфенчиков.
По словам Главы Карелии, в данный момент активно идет ремонт на следующих трассах:
• Петрозаводск–Суоярви
• Соломенное–Ялгуба–Суйсарь
• подъезд к Орзеге
• Машезеро–Шапшезеро
• Ласанен–Куркиёки–Терву
• Куркиекки–Элисенваара
• Усланка–Мегрега–Обжа
• Медвежьегорск–Толвуя–Великая губа
а также на мостах через Сяпсю и Кутижму
Артур Парфенчиков заверил, что ремонт идет по графику, а ход работ находится у него на личном контроле.
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