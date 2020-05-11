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Глава Карелии назвал муниципалитеты, где носить защитные маски обязательно 2
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Глава Карелии назвал муниципалитеты, где носить защитные маски обязательно

Новости. Общество
06:40, 12 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Глава республики Артур Парфенчиков уточнил перечень муниципалитетов, на территории которых действует "масочный" режим.

По словам руководителя региона, изменения в перечень внесены в соответствии с новыми рекомендациями санэпиднадзора, обращениями граждан и органов местного самоуправления.

С 12 мая надевать защитные маски при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов власти необходимо:

- в Петрозаводске и Костомукше;

- в населенных пунктах следующих районов: Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого, Питкярантского, Сортавальского, Прионежского (за исключением Ладвинского, Рыборецкого и Шелтозерского поселений);

- в городских поселениях: Медвежьегорском, Сегежском, Беломорском, Кемском;

- в Рабочеостровском сельском поселении.

В Суоярвском, Муезерском, Пудожском, Лоухском, Калевальском, Медвежьегорском, Сегежском, Беломорском и Кемском районах, Ладвинском, Рыборецком и Шелтозерском сельских поселениях маски обязательно должны надевать все, кто не имеет регистрации в указанных территориях.

Глава республики отметил, что на улице во время прогулки маски носить не обязательно.

"Главное – гулять в одиночку или с проживающими вместе с вами членами семьи. Необходимо также соблюдать дистанцию", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее глава республики рассказал, где можно приобрести защитные маски.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-05-12 08:32:19
А бесплатную раздачу в этих самых торговых центрах организовать слабо?
Иван +
2020-05-12 07:39:51
Ещё бы и знал , что надо делать и зачем ?
Гость
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