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Глава Карелии рассказал, где можно приобрести защитные маски

Новости. Общество
13:57, 11 Мая 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал список аптек и магазинов, торгующих защитными масками.

"В ответ на ваши многочисленные вопросы, где купить защитные маски, на прошлой неделе я публиковал список адресов аптек и магазинов, подготовленный по моему поручению Минэкономразвития республики. Сейчас этот список существенно увеличен. Поэтому прикрепляю его новый вариант. Также как и перечень телефонов ателье и предприятий, которые занимаются изготовлением масок, где их можно заказать и приобрести – только в Петрозаводске их уже 24. Также маски можно заказать в интернет-магазине "Сделано в Карелии", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте"

Артур Парфенчиков напомнил, что со вчерашнего дня в Карелии введен режим обязательного ношения масок. При этом с 12 мая в республике начинают понемногу смягчать ограничительные меры – можно будет прогуливаться на свежем воздухе, в конце недели заработают организации дополнительного образования.

"При этом нужно понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Поэтому крайне важно соблюдать все санитарные нормы, чтобы не перечеркнуть принятые нами до этого усилия. Несмотря на увеличившееся количество подтвержденных случаев COVID, до сих пор нам удавалось не допускать резкой вспышки заболеваемости. Давайте будем также осторожны и впредь", - пишет глава региона.

Ранее власти администрацией Петрозаводска был определен список территорий для прогулок и занятий спортом.

 

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