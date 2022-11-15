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Глава Карелии назвал невосполнимой утратой гибель в страшном ДТП врача, спасшего сотни жизней

Новости. Общество
17:04, 28 Ноября 2022
фото: pixabay.com

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Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи с трагедией, жертвой которой стал известный врач, анестезиолог-реаниматолог республиканской больницы Михаил Валерьевич Егоров.

«Печальная новость. Страшное ДТП в Пряжинском районе унесло жизнь известного врача, анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Михаила Валерьевича Егоров, — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. — Врач от Бога. Душа коллектива. Он был из той плеяды, которая „врачуя тело, лечит душу“. Спас сотни наших земляков, выхаживал самых тяжелых пациентов, когда, казалось бы, надежды на выздоровление не было. Утрата для тех, кто знал Михаила Валерьевича, невосполнимая».

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