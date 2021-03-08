Глава Карелии назвал район, с которого может начаться эксперимент по взиманию курортного сбора

Первой территорией Карелии, где туристы должны оплачивать дополнительно курортный сбор за пользование туристской инфраструктурой, может стать Сортавальский район.

Об этом сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию района.

"Здесь мы уже в праве максимально использовать для развития территорий рост туристической привлекательности", - сказал губернатор.

Ранее власти Карелии подготовили проект изменений в федеральном законе "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Такой эксперимент предлагается начать и в Карелии.

Введение курортного сбора предполагает, что власти отдельных муниципальных образований получат право взимать с каждого туриста дополнительную фиксированную плату за пользование туристской инфраструктурой. Размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста.

Что это даст республике по мнению властей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".