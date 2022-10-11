Глава Карелии назвал размер выплат семьям мобилизованных жителей республики

Семьи мобилизованных жителей Карелии получат единовременные денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава республики Артур Парфенчиков.

В документе определены категории граждан, которым полагается выплата. Об этом губернатор написал на свой странице ВКонтакте.

«Несовершеннолетним детям, в том числе родившимся после призыва отца на службу по мобилизации, а также студентам-очникам до 23 лет. Помощь получат как родные дети, так и усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы; беременным женам, срок беременности которых на момент призыва супруга на службу по мобилизации составляет не менее 22 недель», — пояснил глава республики.

По его словам, Минсоцзащиты Карелии определит перечень документов необходимых для получения выплат. Заявления будут принимать центры социальной работы по месту жительства.