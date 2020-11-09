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Глава Карелии назвал службу в полиции особенной

Новости. Общество
08:49, 10 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.

"Этот день многие встречают на своем посту. Ваша служба – особенная. В любую минуту вы готовы прийти на помощь, не щадя своего здоровья, а зачастую и жизни", - написал глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Глава Карелии отметил, что представители органов внутренних дел выполняют большой объем задач – стоят на страже законности и общественной безопасности, ведут активную борьбу с преступностью, коррупцией, защищают права граждан.

Он поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за самоотверженность и верность профессиональному долгу.

"Желаю всему личному составу органов внутренних дел Карелии крепкого здоровья, успехов в нелегкой службе и благополучия", - пишет руководитель региона.

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