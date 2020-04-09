Глава Карелии обещал ослабление карантина для малого бизнеса на следующей неделе

Самые значительное смягчение карантинных мер ожидается на севере республики.

Выступая 10 апреля на очередной прямой линии в социальной сети ВКонтакте, глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал предпринимательскому сообществу ослабить карантинные меры, которые были введены республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам губернатора, смягчить карантин предполагается с 16 апреля, если к этому времени в республике не произойдет ухудшение эпидемиологической обстановки.

Как отметил Парфенчиков, правительство Карелии намерено разрешить производственную деятельность тем субъектам малого бизнеса, которые не связаны с непосредственным оказанием услуг населению. Смягчение карантинных мер не затронет общественное питание и транспорт.

Самое значительное ослабление карантина ожидается на севере республики. Однако глава Карелии подчеркнул, что в случае резкого ухудшения ситуации республиканским властям придется ввести жесткий карантин и закрыть почти все.