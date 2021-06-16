Глава Карелии объяснил, для чего в Петрозаводске строят новую дорогу на улице Куйбышева

Артур Парфенчиков рассказал о важном для города проекте.

«Продолжаются работы на улице Куйбышева, которая будет продлена до Набережной Варкауса. Активная фаза строительства здесь началась еще в марте. Сейчас подрядчик занимается переустройством вблизи будущей трассы инженерных сетей — водопровода, ливневой и бытовой канализации, газопровода. Рабочие идут в графике, и даже с некоторым опережением. Проектом предусмотрено строительство нового моста через Неглинку, разворотного кольца вблизи Ленинградской улицы, обустройство новых светофоров и остановочных пунктов общественного транспорта», — написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, продление улицы Куйбышева — очень важный для города проект: новая дорога поможет не только разгрузить улицу Кирова и значительно улучшить транспортное сообщение с новыми жилыми кварталами.

«Она станет составной частью инфраструктуры, необходимой при строительстве нового корпуса БСМП. Наше предложение о том, что больнице нужно новое современное хирургическое отделение, которое разместится в отдельном здании, нашло поддержку со стороны председателя правительства страны Михаила Мишустина. Проект строительства практически готов. Новый корпус возведем в течение трех ближайших трех лет. Но уже сейчас готовим всю соответствующую инфраструктуру», — объяснил Парфенчиков.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский объяснил горожанам, что деревья, вырубленные на улице Куйбышева, мешали проведению работ по строительству новой магистрали.