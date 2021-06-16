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Глава Карелии объяснил, для чего в Петрозаводске строят новую дорогу на улице Куйбышева

Новости. Общество
10:22, 17 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков рассказал о важном для города проекте.

«Продолжаются работы на улице Куйбышева, которая будет продлена до Набережной Варкауса. Активная фаза строительства здесь началась еще в марте. Сейчас подрядчик занимается переустройством вблизи будущей трассы инженерных сетей — водопровода, ливневой и бытовой канализации, газопровода. Рабочие идут в графике, и даже с некоторым опережением. Проектом предусмотрено строительство нового моста через Неглинку, разворотного кольца вблизи Ленинградской улицы, обустройство новых светофоров и остановочных пунктов общественного транспорта», — написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, продление улицы Куйбышева — очень важный для города проект: новая дорога поможет не только разгрузить улицу Кирова и значительно улучшить транспортное сообщение с новыми жилыми кварталами.

«Она станет составной частью инфраструктуры, необходимой при строительстве нового корпуса БСМП. Наше предложение о том, что больнице нужно новое современное хирургическое отделение, которое разместится в отдельном здании, нашло поддержку со стороны председателя правительства страны Михаила Мишустина. Проект строительства практически готов. Новый корпус возведем в течение трех ближайших трех лет. Но уже сейчас готовим всю соответствующую инфраструктуру», — объяснил Парфенчиков.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский объяснил горожанам, что деревья, вырубленные на улице Куйбышева, мешали проведению работ по строительству новой магистрали.

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Комментарии

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Alexandr Lexx
2021-06-17 13:11:58
Отличный проект!
елпидифор
2021-06-17 12:42:20
Никакой логики в том, что 900-метровая трасса "разгрузит" сообщение "Центр - Варкауса" нет - она все равно упрется в теперь уже малахольный поворот на ул. Мелентьевой. Кто этот проект лоббировал - непонятно. Куда важнее было бы бросить деньги на путепровод через ЖД на ул. Достоевского, о чем говорят уже десятилетиями. А тут еще мост через пролив в Соломенном на очереди. Для кого - в основном - для расплодившихся владельцев дорогих коттеджей на том берегу. Так пусть эти ребята скинутся.
Juniper59
2021-06-17 12:16:49
Для куркулей что бы и не постараться. А восстановить раздолбанные советские мосты, блокирующие работу троллейбуса, и сделать адекватный проезд к 5, 6, 7 и 8 Древлянке - это, конечно, вообще ненужные мероприятия. Что, "Чистому городу", "Скандинавии" и седьмой древлянке по одной разбитой полосе в каждую сторону не хватит, что ли?
Самуил
2021-06-17 12:29:15
Juniper59, шо да то да! Особенно "Чистая". Бык, пысая на ходу, ровней бы линию прочертил.
кир
2021-06-17 12:12:22
Ничего говорить не нужно, - сказал кот. Недовольные всегда будут.
насмешница
2021-06-17 11:49:46
Полностью одобряю. Мне эта дорога будет очень удобна
Саныч
2021-06-17 11:34:58
Строить дублера в 100 метрах от действующей дороги. Выигрыш так себе.
David.
2021-06-17 10:54:20
Не нужна!!! У вас с Дырянки выбраться не могут, мосты разваливаются... Очевидно, что здесь другие цели!
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