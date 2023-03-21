Глава Карелии объяснил, почему инвестиции в экономику растут, а индекс промышленности падает

Спад промышленного производства в Карелии не повлиял на доверие бизнеса к экономике республики, поэтому объем инвестиций продолжает расти.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Люди спрашивают в социальных сетях, как же так — индекс промышленного производства упал, а инвестиции растут… Это очень важно, потому что мы видим доверие инвесторов к экономической ситуации в Карелии… Частный бизнес активно инвестирует в производство, а, значит, у нашей экономики есть будущее… То, что идут инвестиции — это залог того, что экономика будет прирастать в ближайшие годы», — сказал губернатор.

Ранее глава республики сообщил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал Карелии достиг почти 100 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом рост инвестиций в сопоставимых ценах составил 103,7%.

Спад промышленного производства в 2022 году на 8,6% власти Карелии объясняют сокращением экспорта из-за западных санкций.