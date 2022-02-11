Глава Карелии объяснил причины остановки щебеночного завода

Щебеночный завод в Медвежьегорском районе Карелии остановил производство из-за поломки оборудования.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, из строя вышло импортное оборудование для дробления и добычи горной массы.

«Импортные запчасти на эту дробилку заказаны, поставки ожидаются в марте–апреле 2022 года… Сейчас поставки импортного оборудования — это отдельная сложная тема. Работаем с менеджментом предприятия, надеемся, что в марте импортные запчасти поступят, дробилка будет восстановлена и производство возобновится в полном объеме», — сказал губернатор.

По словам депутата Эмилии Слабуновой, на заводе работает около 150 человек, которые получили уведомления о выводе в простой с частичным сохранением заработной платы.