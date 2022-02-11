890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Лесничих отправят на охоту за теми, кто выбрасывает мусор из машин 2
16.02.2022 16:21
Стало известно, что за странные огни на севере Карелии попали на космические снимки 1
16.02.2022 16:47

Глава Карелии объяснил причины остановки щебеночного завода

Новости. Экономика
11:39, 17 Февраля 2022
фото: © Донат Сорокин / ТАСС

Новости партнеров

Щебеночный завод в Медвежьегорском районе Карелии остановил производство из-за поломки оборудования.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, из строя вышло импортное оборудование для дробления и добычи горной массы.

«Импортные запчасти на эту дробилку заказаны, поставки ожидаются в марте–апреле 2022 года… Сейчас поставки импортного оборудования — это отдельная сложная тема. Работаем с менеджментом предприятия, надеемся, что в марте импортные запчасти поступят, дробилка будет восстановлена и производство возобновится в полном объеме», — сказал губернатор.

По словам депутата Эмилии Слабуновой, на заводе работает около 150 человек, которые получили уведомления о выводе в простой с частичным сохранением заработной платы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2022-02-17 12:13:02
Ну правильно, сами ничего делать не могем. Т.е. финиш близок........
Offff
2022-02-17 12:01:56
Санкции работают ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»