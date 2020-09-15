Глава Карелии обсудил с руководством Segezha Group экологическую программу Сегежского ЦБК

Реализация комплексной экологической программы Сегежского ЦБК позволит сделать более комфортной жизнь сегежан.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Сегежский район посетил Сегежский ЦБК (лесопромышленная группа Segezha Group, входит в АФК "Система"), где провёл переговоры с Президентом, Председателем правления ООО "УК Сегежа Групп" Михаилом Шамолиным.





В ходе переговоров с Президентом Segezha Group была представлена презентация комплексной экологической программы Сегежского ЦБК. Напомним, в прошлом году был дан старт программе реконструкции предприятия – "Segezha Запад". Дополнительно в ближайшие три года 11 млрд рублей будут направлены на модернизацию существующего производства, сообщает пресс-служба правительства Карелии.





- Значительное место в модернизации производства отводится и решению экологических проблем ЦБК и всего Сегежского района. Компания выделила на эти цели почти миллиард рублей, – отметил Михаил Шамолин.

Например, с конца 2020 года начнутся монтажные работы, а в 2021 году будут установлены новые электрофильтры на содорегенерационные котлы с эффективностью улавливания 97%. Новейшие технологии позволят существенно улучшить систему газоулавливания и максимально минимизируют воздействие на атмосферу. Масштабная модернизация проводится и в системах очистных сооружений комбината. На станции биологической очистки (СБО) проводится модернизация узловых агрегатов для повышения эффективности очистки сточных вод. Только в 2020 году на ремонты СБО выделено порядка 100 млн руб. В рамках экологической программы Сегежского ЦБК в соответствии с графиком на СБО реализуется проект по восстановлению работы узла подкормки бактерий. Этот проект имеет стратегическое значение для всего подразделения комбината. Запуск узла подкормки бактерий позволит сделать работу СБО более результативной. С вводом данного объекта изменится вся система поставок растворов для поддержания жизнедеятельности бактерий, которые в свою очередь поглощают органические загрязняющие вещества в сточных водах комбината.





Глава Карелии осмотрел один из новых экологичных агрегатов – многотопливный котёл МТК-11. Промышленный объект введен в эксплуатацию в 2019 году и значительно увеличил энергетические мощности Сегежского ЦБК – МТК-11 производит 120 тонн пара в час, при этом снижает расход мазута предприятия на 30%, что позволит существенно снизить выбросы в атмосферу. Также расходы на энергетику занимают значительную часть в себестоимости продукции ЦБК, соответственно, благодаря МТК комбинат значительно снижает себестоимость и получает дополнительное преимущество перед другими игроками на рынках в России и за рубежом.

И, наконец, МТК решает проблему размещения отходов. Ввод котла позволил комбинату применять древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива, благодаря чему, в том числе будет сокращено размещение отходов на полигонах.





Многотопливный котел позволяет полностью зациклить процесс деревообработки – потенциал заготовленного дерева используется по максимуму.

Также по инициативе лесопромышленного холдинга в Сегеже при администрации муниципального района в январе 2020 года был создан первый в Карелии Общественный экологический совет. Этот общественный орган контроля за использованием природных ресурсов и решения экологических проблем города.

Подводя итог разговора, глава республики отметил, что в истории Сегежского комбината открывается новая страница, связанная с созданием суперсовременного экологичного предприятия.

- В Сегеже появится не только одно из самых современных производств в сфере глубокой переработки древесины, но и сами горожане почувствуют значительные улучшения в экологии города, − сказал Артур Парфенчиков.