Глава Карелии опубликовал фотографию загадочного здания (ФОТО)

Артур Парфенчиков озадачил своих подписчиков, выложив на странице в соцсети фото здания в Петрозаводске.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети провел зарядку для ума среди своих подписчиков. Он выложил старое фото здания в Петрозаводске, предложив читателям отгадать, где оно находится и что в нем находилось ранее.

«Это здание на архивном фото Петрозаводска сохранилось и сегодня. Кто отгадает, где оно находится и что в нем ранее располагалось?», — спросил у подписчиков руководитель региона.

Разгадку — современное фото здания — Артур Парфенчиков анонсировал к сегодняшнему вечеру.