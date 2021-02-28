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Глава Карелии отчитается о работе правительства перед депутатами в апреле

Новости. Общество
16:18, 01 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Ежегодный отчет главы республики о результатах деятельности правительства региона состоится в карельском парламенте 15 апреля.

Законодательное собрание республики готовится к заслушиванию ежегодного отчета главы Карелии о результатах деятельности правительства региона. В парламенте уже утвердили дату отчета – 15 апреля.

Какие именно вопросы зададут Артуру Парфенчикову по итогам ежегодного отчета о работе, глава республики узнает заранее. По решению Совета Заксобрания от каждой фракции может поступить по два письменных вопроса и от каждого депутата - по одному устному. На вопросы после отчета отводится не более часа.

Напомним, в 2020 году сроки отчета главы Карелии были перенесены из-за пандемии. Артур Парфенчиков выступил перед депутатами 25 июня.

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