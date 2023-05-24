Глава Карелии отчитался о проделанной работе ко Дню республики

В этот четверг наш регион отметит 103 день рождения.

На своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков рассказал о подготовительной работе к большому празднику.



«Друзья, завтра республика отметит свое 103-летие. Официальные мероприятия проведем в четверг в Петрозаводске, основные торжества - в Питкяранте. Запланировали их на 26 августа, а пока готовим город и район к празднику», - написал руководитель региона.



По его словам, часть работ подрядчики выполнили в прошлом году. Отремонтировали улицу Гоголя и центральную площадь, оборудовали парковку в Заводском сквере на месте снесенной аварийки.



«Вдоль улиц Ленина и Гоголя теперь тротуар: ранее на его месте была проезжая часть, - сообщил Парфенчиков. - Завершаем ремонт улицы Пушкина. В Салми, Импилахти и Хийденсельге восстановили дорожное покрытие, а в Рауталахти оборудовали уличное освещение».



Как рассказал глава республики, подготовительные работы идут в графике.