Глава Карелии отменил ряд ограничений из-за коронавируса

Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение, касающееся коронавирусных ограничений.

Согласно изменениям организациям и индивидуальным предпринимателям в сферах культуры и спорта теперь разрешено проводить мероприятия при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. При этом масочный режим и социальная дистанция сохраняются, сообщили в правительстве республики.

Продолжают действовать рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию или перенесли коронавирусную инфекцию более шести месяцев назад.

Жителям России, которые отправляются в служебную командировку на территорию Карелии из других регионов, необязательно предоставлять результаты ПЦР-теста, а также справку о вакцинации или перенесённой болезни.

Во время ярмарок, проводимых на открытом воздухе, не требуется располагать торговые места на расстоянии четырёх метров друг от друга.

Ранее в Карелии изменили ограничения из-за коронавируса по посещению и оплате детских садов.