Глава Карелии отметил работу ЦУР в 2022 году

Артур Парфенчиков считает, что Центр управления регионом совместно с правительство республики выстроили эффективную работу с обращениями жителей в соцсетях.

Центр управления регионом республики Карелия (ЦУР) отметил в этом году второй день рождения. Работу Центра оценил Глава Карелии.

— Работаем вместе уже два года. За это время мы выстроили работу с обращениями жителей в соцсетях. Заставили чиновников всех уровней реагировать на них, теперь проблему замалчивать не удается, — написал Артур Парфенчиков на своей странице.

Работа с обращениями жителей республики — одна из главных задач Центра управления регионом. За два года ЦУР получил около 130 тысяч сообщений, через систему «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует запросы граждан в социальных сетях, а также через платформу обратной связи на «Госуслугах» и портал «Народный контроль». Карелия стабильно входит в ТОП-10 российских регионов по количеству обращений на 1 000 жителей, что говорит о высоком развитии коммуникации власти и жителей.

В этом году на 8 декабря через «Инцидент Менеджмент» уже поступило 37 тысяч обращений, среднее время ответа на них составило 3 часа 14 минут. Для сравнения, в 2021 году зафиксировано 31,5 тысяча инцидентов, а среднее время ответа составляло 4 часа 44 минуты. Чаще всего жители Карелии задают вопросы, касающиеся состояния дорог, социального обслуживания и защиты, благоустройства, здравоохранения и Ж. Х. Это помогает выявить системные проблемы и вместе с ответственными органами принять необходимые решения.

Например, в начале года в период очередной волны коронавируса петрозаводчане массово сообщали в соцсетях об очередях из желающих пройти ПЦР-тестирование на Covid-19 и жаловались на высокую стоимость теста — 1700 руб. На основании аналитики ЦУР РК было решено открыть пункты экспресс-тестирования, в которых люди могут получить результат за 20 минут, а стоимость составляет всего 200 рублей. Количество жалоб по этой тематике сократилось в 2 раза.

Кроме того, в 2022 году, в условиях спецоперации, Центр управления регионом вел работу по важным направлениям, с которыми ни его сотрудникам, ни властям региона не приходилось сталкиваться раньше. Так, в сентябре одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стало состояние здоровья мобилизованных. При частичной мобилизации традиционное медосвидетельствование не проводится, так как резервистам уже присвоена категория годности. Если у мобилизованного появились проблемы с здоровьем, то оспорить свою категорию он может только на основании подтвержденную медицинских документов. Однако выписка из медкарты в поликлиниках выдается в течение месяца, а явится по повестке мобилизованные должны в течение нескольких дней. ЦУР обратился в региональное Министерство здравоохранения, которое приняло решение, что граждане, имеющие на руках повестку из военкомата, могут получить справку в течение часа с момента обращения, а не имеющие повестки — в течение суток.

— 2022 год заставил нас четко осознать, в чем наша миссия. В кризисные моменты — начало СВО и мобилизации, мы понимали, что главное — быть помощниками людям: защитить их от фейков, помочь справиться с паникой и тревогой. Это значит — максимально быстро давать объективные и правдивые ответы на вопросы обращения наших граждан, на каких бы площадках они не поступали. В дни старта СВО и мобилизации власть физически не могла обработать тысячи запросов. Мы были здесь коммуникаторами и проводниками. Что бы люди ни попросили, какую бы свою тревогу они ни обозначили, наша задача была — сформулировать запрос, довести до ответственных и вернуться с ответом. Сделать так, чтобы жителям нашей республики было хотя бы немного легче пройти эти трудные периоды. Если это удалось хотя бы отчасти, то мы отработали этот год не зря, — говорит руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова.

Напомним, ЦУР в Карелии официально открыт в конце ноября 2020 года. Главная цель ЦУРа — обеспечить коммуникацию жителей с органами власти, чтобы оперативно решить проблемы в регионе. Такие центры появились по всей стране. ЦУРы обрабатывают и анализируют сообщения, жалобы и предложения, поступающие от жителей республики. Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ.