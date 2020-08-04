890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителя Карелии, устроившего дебош в магазине, заковали в наручники
04.08.2020 17:40
Мотоциклисту, пострадавшему в страшной аварии в Петрозаводске, нужна помощь 5
04.08.2020 14:20
Надбавку к окладу начали получать военнослужащие некоторых видов войск 16
04.08.2020 16:37
Житель Ленобласти пострадал в ДТП в Карелии
04.08.2020 16:13
У заболевших ОРВИ жителей Карелии выявили коронавирус
04.08.2020 15:42
Занимавшийся благоустройством Аллеи отцов в Петрозаводске подрядчик попал под штрафные санкции 4
04.08.2020 16:39

Глава Карелии оценил первые результаты индивидуального подхода к заявкам фермеров на землю

Новости. Общество
10:08, 05 Августа 2020
фото: Республика»/Сергей Юдин
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение министерству имущественных и земельных отношений рассматривать каждое заявление фермеров на аренду земли в индивидуальном порядке.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Земельный вопрос карельские фермеры поднимают на каждой нашей встрече. И мы готовы оказать им любую поддержку.  По моему поручению Минимущества индивидуально рассматривает каждое обращение по предоставлению участков для ведения сельского хозяйства. 13 фермеров в этом году землю уже получили. Еще 50 заявлений – сейчас в работе. Поможем каждому!", - написал глава республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:36
Капитал
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 2
Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»