Глава Карелии оценил первые результаты индивидуального подхода к заявкам фермеров на землю

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение министерству имущественных и земельных отношений рассматривать каждое заявление фермеров на аренду земли в индивидуальном порядке.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Земельный вопрос карельские фермеры поднимают на каждой нашей встрече. И мы готовы оказать им любую поддержку. По моему поручению Минимущества индивидуально рассматривает каждое обращение по предоставлению участков для ведения сельского хозяйства. 13 фермеров в этом году землю уже получили. Еще 50 заявлений – сейчас в работе. Поможем каждому!", - написал глава республики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".