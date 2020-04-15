Глава Карелии ответит на вопросы жителей об образовании и соцподдержке

Прямая линия состоится 17 апреля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что завтра он ответит на вопросы жителей республики.

"Очень много вопросов поступает по поводу организации дистанционного обучения наших школьников, а также по мерам социальной поддержки населения. Готов на них ответить во время прямой линии", – написал Парфенчиков.

Начало в 12.00 на странице Артура Парфенчикова.

Напомним, министр образования Карелии Роман Голубев считает нецелесообразным досрочное завершение учебного года для учащихся 1-8 классов.

Также на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутат Эмилия Слабунова сообщила, что система образования не справилась с организацией дистанционного обучения.