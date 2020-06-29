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Глава Карелии по поручению президента РФ наградил волонтеров за работу в условиях коронавируса

Новости. Общество
11:27, 30 Июня 2020
фото: © управление пресс-службы главы Карелии
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Артур Парфенчиков вручил памятные медали лучшим волонтёрам Карелии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

По поручению Президента России Владимира Путина глава республики вручил памятные медали общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" и грамоты лучшим добровольцам.

"Пандемия показала, что в нашей Республике много сильных, замечательных людей, готовых оказывать помощь другим в трудной ситуации. Мы будем и дальше поддерживать развитие добровольчества в нашей республике. И очень важно, что в рамках предложенных поправок в Конституцию добавлен пункт о поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности. Думаю, что это важный импульс и показатель доверия и поддержки развития добровольчества со стороны государства", – сказал руководитель региона.



Медаль общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" присуждена 42 волонтёрам Карелии, а также Карельскому региональному центру молодежи, администрации Петрозаводского городского округа и Петрозаводскому государственному университету за существенную помощь пожилым, маломобильным и нуждающимся гражданам в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.

"У нас получилось сделать гражданскую общественную акцию, когда мы все вместе своевременно, качественно, чётко и безопасно и для тех, кому оказывалась помощь, и для самих добровольцев, смогли оказать помощь более тысяче жителям Карелии", – отметила руководитель Карельского центра развития добровольчества и регионального Штаба акции "МыВместе" Дарья Маковецкая.

"Ваша поддержка была очень важна и даже бесценна. Она очень мотивирует и вдохновляет нас продолжать нашу благотворительную деятельность", – сказала Юлия Тубис, президент благотворительного фонда имени Арины Тубис и помощник детского омбудсмена.

Напомним, Путин наградил администрацию Петрозаводска медалью.

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