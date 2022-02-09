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Глава Карелии поблагодарил медиков скорой помощи за работу в разгар пандемии

Новости. Общество
06:40, 10 Февраля 2022
фото: © правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил благодарность медицинским работникам, которые трудятся в тяжелых условиях пандемии коронавируса.

Артур Парфенчиков заявил, что бригады петрозаводской станции скорой помощи сейчас выполняют до 300 выездов в сутки. Губернатор в соцсети поблагодарил медиков за работу в стрессовых условиях.

«Уважаемые сотрудники скорой помощи, благодарю вас за ваш труд!», — заявил он.

Парфенчиков сообщил, что власти улучшают условия труда медиков петрозаводской скорой помощи.

«На днях завершили ремонт второго этажа в здании на улице Ленинградской. Оборудовали комнаты отдыха, душевые и кухню, чтобы у персонала была возможность перекусить в перерыве между сменами. В прошлом году привели в порядок первый этаж. Там расположилась просторная диспетчерская, а также карта курсирования спецмашин. В планах на этот год — ремонт третьего этажа, там разместим аптечное отделение, учебные классы для студентов-медиков и актовый зал», — рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, как работают медики в «красных зонах» Петрозаводска.

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