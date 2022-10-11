В Карелии все дети участников спецоперации получат в школе бесплатные завтраки и обеды

В Карелии завершилась паспортизация семей мобилизованных, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков выразил благодарность главам районов и городских округов за оперативную паспортизацию семей мобилизованных.



«Теперь будем помогать семьям уже адресно. Это касается разного рода вопросов - они продолжают поступать в муниципальные штабы. Если потребуется помощь региона - подключимся. Продумываем и дополнительные меры соцподдержки», - отметил глава республики.



По его словам, с 1 декабря все дети участников спецоперации, помимо бесплатных завтраков в школе, будут получать обеды. Двухразовым бесплатным питанием власти региона обещают обеспечить также студентов колледжей и техникумов.



Также, отметил Парфенчиков, на госуслугах вскоре заработает новый сервис: семьи участников специальной военной операции смогут обратиться через портал за любой помощью.



Наконец, семьям мобилизованных зимой помогут с дровами. Их закупят на средства благотворительного фонда «Живой город». В него, кроме пожертвований, поступают и средства из бюджета республики.