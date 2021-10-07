Глава Карелии поблагодарил президента России за возможность работать на благо земляков

Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Руководитель республики Артур Парфенчиков поздравил на своей странице в соцсети президента России Владимир Путина с днем рождения.

«От всего сердца поздравляю лидера нашей страны. Благодарю за личное участие, поддержку проектов и инициатив, направленных на развитие нашей республики. Также спасибо за оказанное доверие и возможность работать здесь, в Карелии на благо моих земляков», — пишет Парфенчков.

Глава республики пожелал президенту крепкого здоровья, надежных соратников и неиссякаемой энергии.