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Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Новости. Политика
16:13, 27 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о повышении должностных окладов руководителя региона, лиц, замещающих государственные должности республики и оклады денежного содержания карельских чиновников. Согласно этому указу, губернаторский оклад и оклады республиканских министров и других госслужащих вырастут с октября на 3%.

Как отмечается в документе, финансовое обеспечение указа будет осуществляться в пределах выделенных на этот год ассигнований республиканского бюджета. Напомним, в 2020 году на содержание высшего должностного лица региона в карельской казне заложено 5,6 миллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-10-27 16:40:29
Жадность и не порядочность так и прёт . 4 раза за 4 года повысить себе зарплаты так не каждый сможет , при том . что регион как был в глубокой заднице . так и остаётся .
При этом дать 21 рубль Ветеранам труда и даже не сказать " извините"
Игорь
2020-10-27 16:26:35
Нельзя о себе любимых забывать ...
протестанутый
2020-10-27 16:20:25
Умные и успешные рукоаодят, неудачники ноют в интернетах. Так будет всегда
zanoza
2020-10-27 16:28:35
протестанутый, были бы умными, страна бы процветала! Только глупые рубят сук на котором сидят.
zanoza
2020-10-27 16:17:32
За какие заслуги, позвольте спросить? Где результаты эффективного труда республиканских чиновников, где подъём экономики региона, где социальное обеспечение населения региона, где рабочие места.... где...где...где....?
Гость
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