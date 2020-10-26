Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о повышении должностных окладов руководителя региона, лиц, замещающих государственные должности республики и оклады денежного содержания карельских чиновников. Согласно этому указу, губернаторский оклад и оклады республиканских министров и других госслужащих вырастут с октября на 3%.

Как отмечается в документе, финансовое обеспечение указа будет осуществляться в пределах выделенных на этот год ассигнований республиканского бюджета. Напомним, в 2020 году на содержание высшего должностного лица региона в карельской казне заложено 5,6 миллиона рублей.