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Глава Карелии подвел итоги трех лет своего губернаторства

Новости. Экономика
15:57, 08 Июня 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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В преддверии 100-летнего юбилея Карелии глава республики Артур Парфенчиков оценил вклад своей команды в социально-экономическое положение региона.

О результатах трех лет работы он рассказал в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Вконтакте.

Первое, на что обратил внимание Парфенчиков – рост инвестиций.

"Всякая экономика начинается с анализа инвестиций. Есть инвестиции – есть экономика, есть перспективы экономики. Это фундамент", - отметил глава Карелии.

В числе достижений своей команды он также назвал сокращение государственного долга республики.

"В 2017 году наши долги составляли 124% от наших доходов, то есть мы были фактически банкротами", - сказал глава Карелии.

Подробнее о том, какие итоги своей работы за 3 года подвел губеранатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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