Глава Карелии похвастался перед президентом России качеством дорог в регионе

Артур Парфенчиков заявил на встрече с Владимиром Путиным, что некоторые дороги в республике лучше, чем в Финляндии.

Докладывая в минувший понедельник президенту о социально-экономической ситуации в Карелии Парфенчиков отметил развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. По его словам, в прошлом году в республике увеличили в пять раз объемы работ по ремонту региональных автодорог, по сравнению с 2017 годом. Этого удалось достичь, в том числе, за счет средств республиканского бюджета, высвободившегося в итоге передачи региональных дорог в федеральную собственность.

"Здесь, конечно, серьезную работу мы опять-таки провели и при вашей поддержке с федеральным правительством, и почти 500 километров дорог мы передали в федеральное ведение, в том числе это дороги, которые ведут от нашей государственной границы. И одну из дорог, которая ближайшая, южная дорога "Вяртселя-Сортавала", мы практически уже привели в порядок. По мнению и наших жителей, и наших соседей, эта дорога уже даже лучше, чем многие дороги в соседней Финляндии. Такая оценка населения вселяет оптимизм, что не только на бумаге население так оценивает ту работу, которую мы проводим по приведению дорог в порядок", - отметил глава Карелии.

Ранее Владимир Путин завил, что Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем.