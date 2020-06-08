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Владимир Путин: Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем

Новости. Общество
18:39, 08 Июня 2020
фото: www.kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым поздравил жителей республики со 100-летием со дня основания региона.

"Сегодня торжественный день – республика отмечает 100-летие со дня образования. Действительно, 8 июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета состоялось решение об образовании Карельской трудовой коммуны и дальше – Республики Карелия. За эти годы разные были преобразования, мы с вами это хорошо знаем. И жители республики это тоже знают хорошо. В любом случае, республика развивалась и развивается, развивается успешно в целом, хотя не без проблем и вопросов, которые, конечно, есть везде и в Карелии они тоже есть", - отметил глава государства.

Владимир Путин начал встречу с Артуром Парфенчиковым с поздравления со 100-летним юбилеем всех, кто проживает в Карелии. Первые вопросы касались борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава государства поинтересовался, какова эпидемиологическая ситуация в данный момент в регионе, что сделано для преодоления пандемии и как организуются выплаты медицинским работникам.

Напомним, Владимир Путин один из первых поздравил Карелию со 100-летием, прислав телеграмму.

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Комментарии

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drug
2020-06-08 18:56:30
А мне нравиться как работает Парфенчиков.
Гость
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