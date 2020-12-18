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Глава Карелии помог заменить окна в квартире семьи с пятью детьми

Новости. Общество
11:26, 19 Декабря 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков установил пластиковые окна в квартире многодетной семьи из Прионежского района в рамках акции "Подари тепло".

"В семье Ольги Моисеевой из Заозерья – пятеро детей, а вскоре должен появиться еще один малыш. Квартира у них благоустроенная, но холодная. А утеплить ее самостоятельно у многодетной семьи не было возможности. Поэтому помог им заменить четыре старых окна на стеклопакеты. Теперь во всех трех комнатах и на кухне тепло", - пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто присоединицился инициированной им "Подари Тепло".

Ранее сообщалось, сотрудники Госкомитета в Карелии скинулись на новые окна для дома многодетной семьи из поселка Чална.

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