Глава Карелии пообещал достроить многострадальный ФОК в Медвежьегорске

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из-за недобросовестного подрядчика растянулось на несколько лет.

На сегодняшний день рабочие полностью завершили монтаж наружно-инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловой сети, а также закрыли контур здания панелями, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

© Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

"Сейчас занимаются кровлей, готовят основание под пол и бетонируют участки перекрытий. К концу октября планируют закончить благоустройство территории и приступить к внутренней отделке помещений. Пока готовность объекта – 42%, но я подчеркну, мы продолжим контролировать работы и физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен", – написал глава республики.

Напомним, в 2019 году Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций. Открытие объекта перенесли на 2020 год.



© Пресс-служба Минстроя Карелии

Госконтракт с предыдущим подрядчиком ООО "Десятый легион" расторгнут в одностороннем порядке в июне этого года из-за несоблюдения условий контракта. После проведения закупки КУ РК "Управление капитального строительства РК" в июле 2019 года был заключен новый контракт с компанией "Алвани СПБ" на завершение строительства объекта.