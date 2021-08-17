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Глава Карелии пообещал наказать проектировщиков школы в Кеми за подложный проект

Новости. Общество
16:15, 19 Августа 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков рассказал об ошибках проектировщиков, которые задерживают строительство новой школы в Кеми.

Руководитель республики провел совещание на стройплощадке новой школы в Кеми, где сейчас идут работы по бетонированию фундамента, основания пола и стен подвала. Об этом Артур Парфенчиков пишет на своей странице в соцсети.

«И отвечая на самый часто задаваемый вопрос „Когда достроим школу?“, обозначу 2023 год. Добавлю, что к подрядчику претензий нет. Компания „СтройГрупп“ выполняет все взятые на себя обязательства, имеет большой положительный опыт строительства подобных объектов по всей России. И сейчас, столкнувшись с ошибками проектировщиков, которые не учли выход скальных пород, продолжает работы на площадке и готова наверстать отставание. Для наглядности ниже выкладываю небольшое видео, на котором хорошо видно, как выступают скалы — они существенно выше уровня подвальных помещений. Сейчас строителям придется исправлять эти ошибки — новый проект уже готов. При этом обязательно доведем до конца вопрос ответственности проектировщиков за фактически подложный проект», — пишет глава Карелии.

Парфенчиков рассказал и о не всегда заметных обывателю работах, необходимых для школы. Так, в котельной на улице Энергетиков для нужд строящегося учреждения образования и больничного городка смонтированы 3 новых механизированных котла, установлено современное насосное оборудование.

«Это важно, потому что строить новую большую школу, рассчитывая на старую инфраструктуру, нельзя», — считает глава Карелии.

Ранее глава Карелии поставил задачу открыть новую школу на Древлянке в ноябре.

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